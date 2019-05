Sarri alla Juve, Tuttosport: "Il Chelsea potrebbe chiedere indennizzo oppure inserire l'acquisto obbligato di Jorginho"

Panchina Juventus, l'edizione odierna di Tuttosport scrive altri dettagli sull'interesse bianconero per Maurizio Sarri: "Maurizio Sarri resta in pole position per la panchina della Juventus. E’ il nome per il quale Fabio Paratici e Pavel Nedved hanno operato in modo più concreto e, quindi, quello che in questo preciso momento ha maggiori probabilità. Tuttavia, non essendoci firme, non bisogna escludere ulteriori svolte o imprevisti. Per esempio, sulla strada che porta il tecnico toscano sulla panchina della Juventus potrebbe mettersi di traverso il Chelsea, nella figura della sua plenipotenziaria Marina Granovskaia, la donna a cui Roman Abramovic ha affidato il club e che tutti conoscono come la Zarina".

Sarri-Juventus, anche Jorginho nell'affare?

L’interesse della Juventus per il tecnico potrebbe essere una felicissima coincidenza per il Chelsea che si libererebbe del tecnico e del suo ingaggio (6,5 milioni di euro lordi) in un colpo solo. Ma a Londra c’è chi sostiene che la Zarina, annusato l’interesse bianconero per l’allenatore, voglia lucrarci e chiedere un indennizzo di 5/6 milioni di euro per liberarlo. In alternativa, sempre secondo il gossip londinese, potrebbe chiedere alla Juventus di prendersi Jorginho (più o meno come fece il Napoli lo scorso anno per facilitare il passaggio dello stesso Sarri al Chelsea)"