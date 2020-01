Saranno svincolati, la lista dei calciatori con il contratto in scadenza: da Mertens e Callejon a Chiellini e Cavani, quante occasioni

Ultime notizie mercato - La sessione invernale di calciomercato è avvincente anche perché permette alle squadre anche di chiudere colpi a parametro zero in vista della prossima estate. In virtù di ciò, la redazione di Sportmediaset ha fatto una lista di calciatori in giro per l'Europa che vedranno scadere il loro contratto nel giugno del 2020 e che rappresentano per questo motivo delle autentiche occasioni di mercato. Di seguito l'elenco: Giorgio Chiellini (Juventus), Edinson Cavani (PSG), Luka Modric (Real Madrid), Giacomo Bonaventura (Milan), Layvin Kurzawa (PSG), Thomas Meunier (PSG), Thiago Silva (PSG), Blaise Matuidi (Juventus), Dries Mertens (Napoli), Jose Callejon (Napoli), Aleksandar Kolarov (Roma), Nemanja Matic (Manchester United), Pedro (Chelsea), David Silva (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham), Willian (Chelsea), Josip Ilicic (Atalanta), Mario Goetze (Borussia Dortmund), Jan Verthongen (Tottenham), Oliver Giroud (Chelsea), Nacho (Real Madrid).

