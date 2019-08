Sanchez-Inter, Gazzetta: vuole solo l'Inter, pronto a ridursi l'ingaggio. Lo United apre al prestito

Fc Inter News - L'Inter, dopo il rinnovo di Dzeko con la Roma, ha bisogno di un attaccante da affiancare a Lukaku. Rottura totale con Mauro Icardi che ha le valigie pronte, i nerazzurri vogliono puntare su Alexis Sanchez. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L'Inter è vicina all'acquisto di Alexis Sanchez, l'ex Nino Maravilla, da sempre oggetto dei desideri del club nerazzurro e di Antonio Conte. L'attaccante cileno è in uscita dal Manchester United è il suo desiderio di tornare in Italia ha di fatto accelerato la trattativa portata avanti in segreto da Marotta nelle ultime settimane. Sanchez ha aperto all'Inter, ora sta al club nerazzurro trovare l'intesa con il Manchester United. L'accelerata per Sanchez è arrivata dopo l'apertura della stella cilena all'ipotesi di ridursi l'ingaggio. Ma quel che conta in questo momento è la volontà decisa del giocatore di trasferirsi in nerazzurro. Ed è con questo scenario che da ieri Felicevich sta lavorando per trovare un punto di intesa tra Inter e United. Il Manchester United valuta Sanchez 20 milioni e potrebbe anche aprire a un prestito a cinque milioni, più riscatto fissato a 15. Una formula che chiaramente piace all'Inter.