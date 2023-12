Samardzic-Napoli, nuovo assalto! CorSport: può arrivare con i soldi di Elmas, spunta l'alternativa

Calciomercato Napoli. Il club del patron De Laurentiis punta a grandi manovre nel mercato invernale: con Elmas ormai ceduto al Lipsia (lo ha annunciato anche De Laurentiis), la società azzurro cerca una valida alternativa.

Il primo nome in lista è quello di Lazar Samardzic dell'Udinese, profilo che piace da tempo. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport:

La priorità, però, è puntare a un centrocampista puro, meglio ancora se giovane e di talento: un tipo come Lazar Samardzic, vecchio pallino del Napoli che l’Udinese valuta più o meno la cifra ricavata dalla cessione di Elmas. Piace lui, tedesco di nascita e serbo di nazionalità e nazionale, 21 anni e un passo d’addio estivo (all’Inter) fallito a un centimetro dalle visite mediche. Samardzic è un obiettivo così come Boubakary Soumaré, di proprietà Leicester ma in prestito al Siviglia, francese di 24 anni e altre caratteristiche: muscoli e verve che potrebbero tornare utili soprattutto quando Anguissa raggiungerà il Camerun per giocare la Coppa d’Africa.