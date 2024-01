Mediaset - Napoli pronto a chiudere per Samardzic, oggi il padre atteso in città: le ultime

Calciomercato Napoli. Lazar Samardzic sembra essere vicino ad indossare la maglia del Napoli. Sono ore calde nella trattativa tra il club di De Laurentiis, l'Udinese ed il padre agente.

Le ultime novità sulla trattativa Napoli-Samardzic sono state riportate dai colleghi di Sportmediaset:

Il Napoli pronto a chiudere per Lazar Samardzic. Sostanzialmente trovato l'accordo con l'Udinese per 25 milioni tra parte fissa e bonus, va chiusa la trattativa col centrocampista e oggi sarà una giornata importante perché in città è atteso il padre-agente. Sul tavolo un contrato da 2 milioni di euro a stagione fino al 2028.