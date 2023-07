Calciomercato Napoli. Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal, parlando dei possibili colpi di mercato del nuovo Napoli di Rudi Garcia.

Calciomercato Napoli, accelerazione per Samardzic

Non solo Maxime Lopez per il Napoli, a centrocampo gli azzurri stanno valutando anche un secondo colpo per Rudi Garcia. Ecco quanto riportato da De Maggio:

"Non solo Maxime Lopez, sembrerebbe che il Napoli stia accelerando per Samardzic dell’Udinese che è seguito da tempo dal club azzurro".