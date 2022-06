Salernitana, si cercano rinforzi: la priorità è il ritorno di Verdi!

La Salernitana sta lavorando per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Djuric dirà addio. Il primo colpo dovrebbe essere un gradito ritorno dalle parti dell'Arechi.

Simone Verdi

La Salernitana vuole Verdi

La Salernitana, infatti, ha prenotato da tempo l'ex meteora del Napoli Simone Verdi, grande protagonista della miracolosa salvezza in maglia granata. Il calciatore aspetta con ansia di poter dire nuovamente sì alla società di Iervolino. La Salernitana lo vuole acquistare a titolo definitivo per circa 4 milioni di euro e un triennale per il giocatore. Lo riporta TuttoSalernitana.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli