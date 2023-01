Calciomercato - La Salernitana continua a muoversi abilmente sul mercato e ora punta un ex Napoli per l’attacco: Simone Verdi. Ma non solo.

Calciomercato Salernitana, maxi scambio col Verona

Secondo quanto riferisce SkySport, la società granata vuole anche Thomas Henry e ha chiesto entrambi in prestito. Il Verona accetta soltanto con una contropartita che dovrebbe essere Botheim. Si lavora per chiudere.