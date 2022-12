Niente Sirigu, la Salernitana vicina al colpaccio: ad un passo uno dei portieri protagonisti al Mondiale

Notizie calcio. La Salernitana continua a cercare un portiere per il calciomercato invernale. Dopo i sondaggi infruttuosi con il Napoli per Salvatore Sirigu, la società granata ha virato su un altro obiettivo d'alto profilo.

Salernitana, idea Ochoa

Secondo quanto riportato dai colleghi di TuttoSalernitana, il ds De Sanctis avrebbe messo nel mirino Guillermo Ochoa: la trattativa è decollata questa mattina, quando il portiere messicano, reduce dall'esperienza in Qatar ai mondiali, ha manifestato la volontà di tentare l'esperienza in Italia. Possibile contratto di sei mesi da 300mila euro netti, con possibilità di discutere un prolungamento per la prossima stagione. Atteso a Salerno domani per le visite mediche di rito, lavorerà anche a Natale pur di farsi trovare pronto per il 4 gennaio.