RPN - Berardi-Napoli, primo approccio! La situazione

Calciomercato Napoli - Ci sono delle importanti notizie che riguardano il futuro di Domenico Berardi pronto a lasciare il Sassuolo e la Serie B per fare ritorno nella massima serie italiana del campionato di Serie A e occhio al Napoli che è uno dei club interessati.

Calciomercato: Berardi-Napoli, la situazione

Arrivano dalla redazione di Radio Punto Nuovo aggiornamenti su quelle che sono le mosse del Napoli che ora ha chiesto informazioni anche per Domenico Berardi per l'attacco. Un primo approccio è stato registrato nel corso della settimana. Fonti vicine alla dirigenza neroverde ci assicurano: sul calciatore non c’è solo il Napoli. Anche Juventus, Lazio e Fiorentina hanno chiesto informazioni al Sassuolo.

Il prezzo che fa il Sassuolo per Berardi è di circa 20 milioni di euro, considerato elevato da tutte e per questi si valutano altre strade. Il Napoli stesso ha messo in stand-by la pista Berardi. Gli azzurri hanno fatto sapere al Sassuolo che non parteciperanno ad aste, soprattutto ora che manca totale chiarezza sui tempi di recupero del calciatore. Berardi piace, ma a prezzo d’occasione.

Dopo aver sfoltito l'attacco con le cessioni di Lindstrom, Ngonge o Cheddira,per il Napoli Berardi può diventare un'occasione visto che difficilmente resterà in Serie B, per il Napoli però al momento resta una pista fredda.