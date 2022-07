Ronaldo-Napoli, il Telegraph: "Club azzurro smascherato, ecco perché non può permettersi l'operazione"

Calciomercato Napoli - Difficile, a tratti impossibile vederlo in azzurro, ma quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? Il portoghese vuole lasciare il Manchester United, non c'è più dubbio.

Niente Napoli per CR7, secondo il Telegraph, autorevole, quotidiano inglese:

"Dallo Sporting Lisbona all’Old Trafford al Real Madrid e alla Juventus, Ronaldo ha dettato e tracciato la propria traiettoria di carriera, abilmente assistito dal “super agente” Jorge Mendes”. Ora non va più così. Chelsea e Bayern Monaco, i due club che potrebbero soddisfare la voglia di Ronaldo di Champions League, si sono ritirati. Il Napoli è stato rapidamente smascherato, a causa dell’impegno finanziario per un tale accordo. Per un giocatore che ha pianificato ogni sua mossa in carriera fino a questo punto, questo è un territorio inesplorato. Ora la situazione è ben diversa, e non solo perché, a 37 anni, anche le superiori capacità fisiche di Ronaldo cominceranno sicuramente a scemare, prima o poi. In termini prettamente finanziari, il panorama calcistico post-Covid è molto diverso da quello che lo ha preceduto".