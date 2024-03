Romano: "Traorè-Napoli: il riscatto del cartellino possibile per due motivi"

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro di Hamed Junior Traorè. Il centrocampista è in prestito con diritto di riscatto al Napoli dagli inglesi del Bournemouth. De Laurentiis, in una delle ultime conferenze stampa, dichiarò che bisognava sperimentare l'ex centrocampista del Sassuolo sul quale c'è un'opzione di riscatto piuttosto alta. Fabrizio Romano ha dato le ultime su Traorè per la prossima stagione.

Il Napoli riscatta Hamed Junior Traorè dal Bournemouth

Secono Fabrizio Romano la situazione di Hamed Traorè invece rimane ancora aperta, per due motivi: il Bournemouth cambia ds e il Napoli potrebbe rinegoziare il riscatto del centrocampista una volta scelto il nuovo allenatore. Può quindi dipendere anche dall’allenatore che sarà in panchina nella prossima stagione.