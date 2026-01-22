Romano: "Giovane pronto a dire sì al Napoli, trattativa in corso: accordo non lontano"

Il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube, si è soffermato sulla trattativa tra Napoli e Verona per Giovanei:

"Le partenze sono arrivate, ma adesso bisogna rinforzarsi. Il Napoli ha passato tutto il pomeriggio a lavorare per chiudere l'operazione Giovane con il Verona, un nome che vi ho fatto già due giorni fa qui sul canale. Vi ho detto delle chiamate del Napoli; non c'è solo la Lazio, occhio, perché il Napoli sta chiamando.

Ieri vi abbiamo parlato di Napoli in trattativa. Oggi si è continuato a lavorare tra Napoli e Verona: durante il pomeriggio ci sono stati contatti diretti tra Manna, Sogliano e gli agenti del giocatore. Continuano i contatti per provare a chiudere questa operazione: il Napoli vuole Giovane.

Adesso, come detto, si sta parlando tra i due club. L’accordo non è lontano in questo momento tra Napoli e Verona, vedremo, perché da un momento all’altro, ragazzi, si entra nelle giornate importanti. Quindi può succedere di tutto. Poi c’è l’accordo col giocatore, anche in questo caso.

Insomma, è evidente l’entusiasmo da parte del brasiliano, che fino a pochi mesi fa era in Sudamerica e adesso è pronto ad avere questa grande opportunità con il Napoli. Quindi, se dovesse chiudersi l’operazione tra i club — e ripeto, c’è una trattativa proprio mentre sto registrando questo video tra Napoli e Verona — il giocatore è pronto a dire sì al contratto.

Si sta lavorando, quindi, a tutti i dettagli di questa operazione Giovane, con il Napoli molto, molto attivo. Non finisce qui."