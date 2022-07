Repubblica - Il Napoli pensa a Romagnoli per la difesa: asta con due club di Serie A

Ultime calciomercato Napoli. In attesa di capire il futuro di Koulibaly, il Napoli ed il ds Giuntoli sono a caccia di un possibile sostituto del senegalese. Il club non vuol farsi trovare impreparato e per questo ha avviato i contatti con diversi giocatori come Milenkovic e Min-Jae Kim.

Romagnoli Napoli

Napoli idea Romagnoli

Un ulteriore nome è stato svelato anche da Repubblica, che scrive come la società del presidente De Laurentiis stia pensando ad Alessio Romagnoli svincolatosi dal Milan: