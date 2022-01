Roma: Veretout non rinnova, Friedkin pronto a cederlo

Ultimissime notizie di calciomercato per la Roma con la cessione di Veretout. Il Napoli può provarci per sostituire Fabian Ruiz in vista della prossima estate.

Calciomercato Roma: Veretout non rinnova e va via

Jordan Veretout può lasciare la Roma. Il centrocampista francese sembra essere scivolato, e di parecchio, nelle classifiche di merito di Mourinho: motivo per cui la Roma è pronta a valutare offerte per il centrocampista francese, secondo il Corriere dello Sport. Al momento il rinnovo contrattuale (scadenza 2024, ndr), che il procuratore chiede a gran voce da tempo, non è nei programmi della società.

