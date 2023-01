Roma, stangata Zaniolo: arriva una decisione durissima della società

Calciomercato - Scontro totale e rottura definitiva tra la Roma e Nicolò Zaniolo dopo il mancato trasferimento al Bournemouth dell’attaccante.

Calciomercato Roma, Zaniolo fuori dal progetto

Secondo quanto infatti annuncia SkySport, dopo le ultime azioni del giocatore tra cui anche il rifiutarsi di scendere in campo, la società ha deciso di escludere il calciatore dal proprio progetto tecnico e nei prossimi giorni verranno presi dei provvedimenti disciplinari. Zaniolo, salvo cessione in extremis o un clamoroso colpo di scena con delle scuse che forse nemmeno basterebbero, non vedrà il campo fino a giugno.