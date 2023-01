Calciomercato - Rinforzo di mercato in casa Roma all’indomani della partita di Napoli finita 2-1 per gli azzurri grazie al gol di Simeone nel finale.

Calciomercato Roma, arriva Diego Llorente

E’ infatti atterrato circa due ore fa nella capitale Diego Llorente, difensore spagnolo classe 93 del Leeds Utd che giunge in giallorosso in prestito oneroso con diritto di riscatto. Per il tecnico portoghese si tratta di una vecchia conoscenza poiché lo allenò e lanciò in prima squadra nel Real Madrid nel 2013.