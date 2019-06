Il Roma - De Laurentiis va di fretta, vuole chiudere l'affare Manolas entro fine settimana! Ancelotti ha dato il suo ok

Kostas Manolas prima di tutto. Poi tutto il resto. Aurelio De Laurentiis va di fretta per l’acquisto del difensore greco. Con l’addio sicuro di Albiol non si può aspettare troppo e accontentarsi poi eventualmente di qualche altro rinforzo. Carlo Ancelotti ha dato il suo ok per l’arrivo del centrale della Roma. Manolas ha le caratteristiche giuste per poter stare al fianco di Koulibaly e interpretare alla grande il gioco di Carletto. L’allenatore, infatti, predilige una tattica a campo aperto rischiando anche l’uno contro uno con i difensori. Siccome il greco ha dato prova di essere bravo nel confronto diretto con gli avversari, allora l’affare va concluso il prima possibile.

Il presidente ha intenzione di accelerare in questi giorni e far firmare Kostas entro il fine settimana. Sì perché la concorrenza per il difensore è tanta. È ormai sul mercato e la Juventus potrebbe fare uno sgarro per fare un grande regalo al nuovo tecnico Maurizio Sarri. Proprio il “traditore” potrebbe fare il primo sgarro da bianconero al popolo partenopeo. Ma a prescindere da ciò, vale la pena non perdere una occasione così ghiotta.

Manolas-Napoli, la trattativa

Il Napoli, comunque, si è portato avanti con il lavoro. Grazie all’ottimo rapporto con Mino Raiola c’è già l’accordo con il calciatore. Firmerebbe un quadriennale a 3,5 milioni di euro a stagione. Soprattutto entrerebbe a far parte di un progetto importante, giocherebbe titolare e verrebbe allenato da un grande professionista della panchina come Ancelotti. Si dovrebbe poi spostare di poco dalla Capitale. Giusto duecento chilometri più giù e di fronte al mare. Lui che arriva da una isola sicuramente si troverà a suo agio.

L’idea del presidente De Laurentiis è quella di chiudere l’affare il prima possibile per concentrarsi poi su altri reparti. L’addio di Albiol non era preventivabile fino a qualche giorno fa anche se si sapeva che lo spagnolo sarebbe voluto tornare a casa. Non tutti i mali, però, vengono per nuocere visto e considerato che Manolas è un elemento di spicco che può far diventare la difesa azzurra ancora più forte di prima.