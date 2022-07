Roma in pole per Senesi: trattativa in corso con il Feyenoord

La Roma spinge per Senesi, nelle ultime ore accostato anche al Napoli. Si tratta con giocatore e Feyenoord si legge su Serie A News.

Dopo qualche sondaggio del Napoli, che lo ha tenuto nella sua lista di possibili sostituti per Koulibaly, negli ultimi giorni la Roma è tornata prepotentemente sul difensore. I giallorossi stanno trattando sottotraccia sia con i rappresentanti del calciatore che col Feyenoord, che potrebbe accettare un’offerta tra 15 e 20 milioni.

Una valutazione al ribasso rispetto alle potenzialità del 25enne, possibile grazie al suo contratto in scadenza nel 2023. I contatti proseguono e nei prossimi giorni potrebbe aver luogo l’accelerata decisiva. La Roma è nettamente in pole e spinge per chiudere.



