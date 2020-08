Roma, idea Jorginho per la mediana: Diawara o Veretout potrebbero fargli spazio

Calciomercato - La Roma punta Jorginho per il nuovo centrocampo, ex giocatore azzurro ancora in forza al Chelsea dopo il trasferimento del 2018. Come infatti rivelano i colleghi di Tuttomercatoweb, il nuovo progetto giallorosso conta su un regista di qualità e l'ultimissimo idea è proprio quella del centrocampista italobrasiliano.

Calciomercato Roma, idea Jorginho

Il suo, infatti, è un nome che mette tutti d'accordo tra cui anche il tecnico Paulo Fonseca. Servirà tuttavia l'uscita di Amadou Diawara per impostare l'operazione, anche se la cessione dell'altro ex partenopeo non risulterebbe un proiblema poiché le richieste non mancano. E in ogni caso - evidenzia Tmw - c'è sempre la questione riguardante Jordan Veretout e il Napoli che potrebbe comunque liberare una casella.