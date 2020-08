Roma, Friedkin vuole piazzare in uscita Cengiz Under: il Napoli offre 30 milioni

Calciomercato - Il futuro diesse della Roma avrà un bel da fare, nel frattempo De Sanctis (con l’aiuto dell’agente Giuffrida e di Fienga) sta provando a sfoltire una rosa che conta tantissimi esuberi. Non può essere più definito così Pastore, operatosi martedì all’anca a Barcellona e ora in attesa di capire se potrà riprendere a giocare con i giallorossi. Tra il club e il giocatore c’è una specie di gentleman agreement che per ora non prevede la rescissione del contratto in attesa di capire come tornerà una volta completato il percorso di riabilitazione.

PLUSLVALENZE - Le operazioni in uscita restano tante e già in porta potrebbe esserci un gran via vai. La Roma, infatti, cerca acquirenti per Pau Lopez in Inghilterra, ma l’elevato costo del cartellino non sta aiutando a far decollare l’operazione. Mirante ha ancora un anno di contratto e lo rispetterà restando il secondo, mentre Fuzato verrà girato in prestito per fare esperienza: sul brasiliano c’è il Gil Vicente. In difesa anche sono tanti i profili in bilico. Se Cetin ha già svolto le visite con l’Hellas andando in prestito a Verona, la Roma ha anche chiuso la trattativa con il Cagliari per la cessione a titolo definitivo di Jesus. Difficile la permanenza di Fazio per il quale si cerca una destinazione in Liga, mentre a centrocampo prende corpo lo scambio Diawara-Torreira con l’Arsenal. Under e Kluivert hanno tante richieste (soprattutto in Premier League) ma il turco potrebbe restare in Serie A con il Napoli pronto a mettere sul piatto 30 milioni. La sua cessione, unita a quella dell’olandese, serviranno a confermare Zaniolo e Pellegrini rinnovandogli il contratto. Già certo di restare è Dzeko, mentre per Perotti sono stati avviati dei contatti con il Fenerbahce. Prestito finito e ritorno all’Atletico Madrid per Kalinic.