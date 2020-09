Roma, Fonseca: "Domani gioca Dzeko, non ha senso parlare di Milik ora. Il centravanti lo vediamo lunedì"

Serie A - Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l'Hellas Verona. Ecco quanto riportato da TMW: "Il centravanti lo vediamo domani. Kumbulla dobbiamo capire che è arrivato solo ieri. Si è allenato due volte. Sarà della partita, ma non è totalmente pronto e deve capire come giochiamo: è diverso da come giocava al Verona".

La Roma ci guadagna con Milik al posto di Dzeko?

"Dzeko domani sarà della partita. Non ha senso parlare di questo cambio, per ora è con noi"