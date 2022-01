Roma: esonero Mourinho, Tmw annuncia la decisione del club

Le ultime notizie di mercato con l'annuncio da Tuttomercatoweb con Ceccarini riguardo l'esonero di Mourinho dalla Roma e la decisione della società.

Roma: esonero Mourinho, l'annuncio da Tmw

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Sul mercato della Roma

"Sergio Oliveira è arrivato già nella Capitale. E' un bravo giocatore, ma non so se possa spostare gli equilibri dei giallorossi. Sia dalla Roma che dalla Lazio mi aspettavo molto di più. Mi ha sorpreso la Fiorentina che non mi aspettavo così in alto. Altri acquisti della Roma? Sta valutando se ci sia qualche occasione, ma non credo che vedremo altro di più, salvo negli ultimi giorni. Non è un mercato facile per nessuno, a gennaio puoi aggiustarti ma non troppo. Sono d'accordo con Sarri quando dice che in una sessione di mercato non si possano risolvere tutti i problemi".

Sulla panchina di Mourinho

"Penso sia salda, i Friedkin hanno fatto di tutto per averlo. Il campo è il metro di giudizio finale, le chiacchiere le porta via il vento. Se vinci 15 partite di fila sei un campione, ma se ne perdi 8 di fila ti esonerano anche se ti chiami Mourinho. Ma l'investimento è talmente grande che non lo prendono in considerazione l'esonero".

