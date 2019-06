Roma-Diawara, affare slegato da Manolas: trovata la soluzione per chiudere la doppia operazione, i dettagli

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Amadou Diawara è il maggior candidato a lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato. Per lui ci sarebbe il forte interesse della Roma.

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Roma starebbe puntando a Diawara per il centrocampo:

"Nel frattempo, nell’ambito dell’operazione che potrebbe portare presto Manolas al Napoli, alla Roma potrebbe sbarcare Amadou Diawara, 21 anni, che ha messo in attesa gli inglesi del Wolverhampton ma che interessa anche al Milan. L’operazione, dovesse concludersi, prevederebbe la cessione del difensore greco prima del 30 giugno – come da necessità per la Roma, con il pagamento dei 36 milioni della clausola – mentre l’acquisto del regista guineano verrebbe messo a bilancio a luglio, in modo di andare ad incidere sul prossimo bilancio giallorosso. Per ora non c’è ancora l’accordo né con il giocatore – sull’ingaggio – né con il Napoli (con cui, però, si potrebbe aprire anche il discorso per portare Mertens). Per Diawara gli azzurri vogliono circa 18-20 milioni, la Roma lo valuta poco più della metà".