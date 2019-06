Sky - Rog, forte pressing del Cagliari: incontro con l'agente, la situazione

Ultimissime calcio Napoli - Marko Rog, il centrocampista del Siviglia in prestito secco fino a giugno dal Napoli è fortemente voluto dal Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, incontro oggi tra il direttore sportivo rossoblù Marcello Carli e l'agente del calciatore croato, che tornerà a disposizione di Ancelotti all'inizio della prossima stagione.

Rog-Cagliari, è il sostituto di Barella

Il Cagliari perderà Barella che è destinato all'Inter, la dirigenza rossoblu ha individuato in Rog le giuste caratteristiche per rinforzare il centrocampo. Il croato è reduce da una stagione difficile e potrebbe dare una svolta alla sua carriera proprio in terra sarda.