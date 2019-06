Rog al Cagliari! Goal.com - Prestito con riscatto fissato a 6 milioni, il Napoli copre una parte d'ingaggio: ieri incontro con l'agente

Notizie calcio Napoli - Il Cagliari ha fatto passi in avanti per Marko Rog. Il centrocampista croato, sotto contratto col Napoli, appena rientrato dal prestito secco al Siviglia, non rientra nei piani di Carlo Ancelotti e saluterà nuovamente gli azzurri, stavolta probabilmente in prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro. Il problema è più che altro relativo all'ingaggio del giocatore (un milione e mezzo di euro), ma gli azzurri potrebbero coprire una parte.

Mercato Napoli le ultimissime su Rog-Cagliari, trattativa per il prestito

Nella giornata di ieri è andato in scena l'incontro tra l'agente del giocatore e il direttore sportivo Carli e le parti si rivedranno nei prossimi giorni. Rog sembrerebbe intenzionato ad accettare la destinazione, anche davanti alla possibilità di ritrovare in Sardegna il compagno di Nazionale, Bradaric.

Il classe 1995 aveva trovato discreto spazio con Sarri, mentre con Ancelotti non ha avuto fortuna. Potrebbe essere lui il sostituto di Barella nel centrocampo rossoblù, visto e considerando che a meno di sorprese il giocatore cagliaritan lascerà la sua isola nelle prossime settimane.

In questo calciomercato estivo non sarà solo Rog a lasciare il Napoli: Hysaj, Mario Rui e Diawara pronti a proseguire altrove la propria carriera, con il futuro di Ghoulam che rimane per ora il grande dubbio per la nuova stagione dei partenopei.