Calcio Mercato Napoli - Il Cagliari del presidente Giulini, dopo la cessione di Nicolò Barella all'Inter, si concentra nel mercato in entrata come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"E’ stato sondato il terreno per Nandez del Boca, pronto a superare Rog nella corsa alla mediana se il Napoli non scenderà dalla richiesta di 20 milioni. Per l’attacco affondo per Defrel con un’offerta da 13 milioni alla Roma. Chiesto alla Juve il prestito di Luca Pellegrini"