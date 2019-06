Rog al Cagliari? CdS - Primo sondaggio con l'agente, due ostacoli frenano per ora l'affare

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla pista Rog-Cagliari: "Ieri il direttore sportivo isolano Marcello Carli, ha avuto un primo incontro con l'agente del giocatore del Napoli, in forza negli ultimi sei mesi al Siviglia. Dopo un primo sondaggio, ci sono da valutare gli aspetti economici di una operazione che non sarà certo da fare a cuor leggero. Prima di tutto perché il cartellino di Rog costa intorno ai sei milioni e poi perché il giocatore percepisce uno stipendio annuo di quasi un milione e mezzo di euro a stagione, ritenuto troppo alto per gli standard rossoblù".