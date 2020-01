Rodriguez-Napoli, TuttoSport: il Milan ci ha ripensato! Scinttile sul prezzo, spunta il vero motivo. Può arrivare in estate in un caso

Calciomercato Napoli, secondo quanto scrive Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di TuttoSport nel corso della finestra estiva di trasferimenti il ds Giuntoli potrebbe tornare alla carica per Ricardo Rodriguez.

La trattativa con il Milan e con l’agente del calciatore svizzero, Gianluca Di Domenico, è saltata nel pomeriggio di ieri, perché il Milan ci ha ripensato ed ha evitato di rinforzare una concorrente per l’accesso alla prossima Europa League, cedendo Rodriguez al Psg in prestito con diritto di riscatto. Ma in realtà c’era distanza sulle cifre relative al prezzo per il prestito: il Milan chiedeva un milione, mentre il Napoli aveva offerto solo 250mila euro. In caso di riconferma di Gattuso, il nazionale svizzero tornerà nel mirino del Napoli che potrà acquistarlo d’estate per la cifra di 4 milioni.