Sportitalia - Il Napoli ha offerto 45 milioni più qualche contropartita per Rodrigo! I dettagli

Calciomercato Napoli - Il Napoli, come riportato da Sportitalia, avrebbe fatto un tentativo reale per acquistare Rodrigo dal Valencia. E’ l’attaccante che – a parte il discorso per James Rodriguez – piace di più a Carlo Ancelotti. Missione in Spagna di Giuntoli anche per parlare con il calciatore e il club per trovare l'accordo.

