Rodri Sanchez-Napoli: previsto incontro tra l'entourage e Betis, la situazione | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Rodri Sanchez, centrocampista del Betis, accostato di recente anche al Napoli qualora si concretizzasse la cessione di Piotr Zielinski che sembra molto tentato da alcuni club sauditi.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Rodri si unirà regolarmente al Betis per iniziare la preparazione in vista della stagione 2023/24. E' previsto anche un incontro tra l'entourage del calciatore ed il club per discutere un ritocco dell'ingaggio. La priorità di Rodri è restare al Betis. L'entourage smentisce offerte ufficiali, ma conferma tanti interessamenti per il proprio assistito. Rodri punta a migliorare il suo stipendio più che prolungare un contratto già lungo che prevede scadenza nel 2026. Sul fronte Napoli non ci sono state offerte ufficiali.