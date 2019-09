RMC Sport, Ceccarini annuncia: "Rinnovi Napoli, Milik fino 2023 con clausola molto alta. Svolta per Zielinski, ingaggio da 3 milioni"

Niccolò Ceccarini, di RMC Sport, ha fatto il punto sui rinnovi del Napoli nel suo consueto editoriale su tuttomercatoweb. Eccone uno stralcio:

"I nomi caldi sono soprattutto tre: Milik, Zielinski e Maksimovic. Il Napoli nel suo centravanti ha sempre avuto fiducia, è chiaro che Icardi era un’occasione troppo ghiotta per non essere valutata fino in fondo. Milik è una grande punta e il club azzurro non ha alcuna intenzione di privarsene. E proprio per questo Giuntoli sta lavorando per raggiungere l’accordo. Per Milik è pronto il rinnovo fino al 2023 con l’inserimento di una clausola rescissoria molto alta. E lo stesso discorso vale anche per Zielinski. La trattativa parte da lontano ma ora siamo vicini ad una svolta. Come per Milik, anche per lui è in arrivo la fumata bianca. Per Zielinski è previsto un allungamento di 3 anni fino al 2024 con adeguamento di stipendio a raggiungere i 3 milioni di euro ma anche una clausola rescissoria decisamente superiore a quella attuale di 65 milioni. E anche per Maksimovic siamo entrati nella fase finale. Per il difensore serbo stessa durata fino al 2024 e ingaggio vicino ai 2,5 milioni di euro. Presto arriverà anche il rinnovo di Luperto".