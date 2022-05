Rivoluzione Napoli a centrocampo? Fabian è in uscita, Zielinski e Demme sono in bilico

Dopo la vittoria con il Torino il Napoli ha ormai ipotecato il terzo posto e può pensare al mercato, come racconta il Corriere dello Sport. A partire dal centrocampo, da Fabian, Demme e Zielinski.

Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna del quotidiano, quest'estate dovrebbe passare alla storia recente del Napoli come un'autentica rivoluzione per il centrocampo:

"Fabian è in uscita, Zielinski e Demme sono in bilico e ciò significa che il reparto è in piena evoluzione. Certo, Elmas e Lobotka sono confermati e Anguissa sarà riscattato dal Fulham, ma qualcosa bisognerà fare e oltre al ceco Antonin Barak del Verona, uno che al ds Giuntoli piace moltissimo, il club ha inserito nella lista Svanberg"