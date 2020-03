Rivoluzione in attacco per il Napoli: cinque azzurri potrebbero dire addio in estate

Ultimissime Napoli - E’ destinato ad essere l’attacco il reparto in cui il Napoli cambierà di più in estate, come racconta l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

Calciomercato Napoli

“Il punto fermo è Mertens: il rinnovo del contratto sino al 2022 è cosa fatta. Accanto al belga, da valutare Petagna, mentre Politano è chiamato a riscattarsi. In uscita invece Callejon e Milik: per il polacco ogni trattativa per un rinnovo è arenata sia sull’ingaggio che sulla clausola. Partiranno anche Lozano e Llorente, finiti ai margini, e Younes”