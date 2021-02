Rivoluzione Bari, Repubblica: cacciato anche il ds Romairone (uomo di Giuntoli), scelta di ADL in persona

Clamorosa rivoluzione a Bari. Arriva Carrera come nuovo allenatore. Dopo Auteri via anche il ds Romairone (profilo molto vicino al responsabile calciomercato Napoli Cristiano Giuntoli), sollevato dall’incarico per i mancati risultati. Ad annunciarlo è l'edizione di Repubblica Bari che sottolinea che mai era accaduto che uno dopo l’altro fossero sollevati dall’incarico allenatore e direttore sportivo: ieri, in rapida sequenza, la società biancorossa ha spazzato Gaetano Auteri e Giancarlo Romairone, che hanno pagato con l’esonero il deludente andamento della squadra.

Staff Carrera Bari, tutti i nomi

Luigi De Laurentiis Carrera presentazione Bari

Su di loro si è abbattuto il ciclone De Laurentiis, perché sarebbe stato il numero 1 di Filmauro e presidente del Napoli calcio, Aurelio, di concerto con il figlio Luigi, ad indicare senza indugi la via della rivoluzione che si è consumata proprio mentre Massimo Carrera tornava trent’anni dopo a Bari per diventare allenatore della squadra nella quale ha giocato per cinque stagioni. «Sono felicissimo», si è limitato a dire l’ex difensore biancorosso appena rimesso piede nella città che ha anche dato i natali a sua figlia Francesca. Accanto a lui c’era il presidente Luigi De Laurentiis, mentre in un’altra auto hanno viaggiato il suo vice Gianluca Colonnello e il preparatore atletico Guido D’Urbano, nel passato preparatore personale di Alberto Tomba e della Nazionale di pallavolo maschile.

Nuovo direttore Sportivo Bari calcio

La presentazione ufficiale avrà luogo oggi, ma l’attenzione è ora rivolta alla scelta del direttore sportivo che prenderà il posto di Giancarlo Romairone, la cui posizione è precipitata in seguito ad un mercato di gennaio che ha evidentemente indebolito l’organico. Secondo Repubblica Bari tra i primi nomi circolati a caldo, quelli di Daniele Faggiano, ex direttore sportivo di Parma e Genoa, ma con un passato in biancorosso accanto a Giorgio Perinetti, e di Nicola Salerno, dirigente di lungo corso, con un passato recente a Cagliari. Ma non sono escluse sorprese, come quella che ha portato alla scelta di Massimo Carrera nel ruolo di allenatore. Non a caso, nelle ultime ore è spuntato il nome di un altro ex biancorosso, Fabio Lupo, già a Palermo e Venezia.