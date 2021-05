Calciomercato Napoli - Rivoluzione di mercato nel centrocampo del Napoli in vista di questa estate, come racconta Il Mattino.

“Va via Bakayoko che torna al Chelsea dopo il prestito annuale, il centrocampista francese fu preso l'estate scorsa, aveva giocato nel Milan di Gattuso. Andrà via anche Lobotka che ha giocato pochissimo in questa stagione. Al momento l'unico centrocampista sicuro di restare è Demme”