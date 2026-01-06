Ritorno Raspadori, Pedullà svela: "Attenzione: è successo stanotte"

Calciomercato Serie A, Giacomo Raspadori è sempre più vicino al ritorno in Italia in questo 2026 nonostante l’uscita di appena sei mesi fa dopo la cessione della SSC Napoli all’Atlético Madrid.

Calciomercato Serie A, aggiornamenti per Raspadori nella notte

L’attaccante italiano è stato infatti individuato come rinforzo ideale da Gian Piero Gasperini per la sua Roma che ha difficoltà sul fronte offensivo e ci sarebbe già un accordo di massima tra il club capitolino e gli spagnoli, con l’ultima parola che spetterebbe a Jack nel frattempo seguito anche da Lazio, Atalanta e pure lo stesso Napoli che starebbe valutando un clamoroso ritorno.

Ma ci sono aggiornamenti a proposito della Roma. “Raspadori: dopo la riunione in casa Roma, call notturna con i suoi agenti. E partita sempre aperta”, riferisce Alfredo Pedullà di Sportitalia via X riprendendo un vecchio tweet del 3 gennaio scorso in cui svelava: