Ritorno Raspadori, Pedullà svela: "Attenzione: è successo stanotte"

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Ritorno Raspadori, Pedullà svela: Attenzione: è successo stanotte

Calciomercato Serie A, Rapsadori vicino al rientro in Italia

Calciomercato Serie A, Giacomo Raspadori è sempre più vicino al ritorno in Italia in questo 2026 nonostante l’uscita di appena sei mesi fa dopo la cessione della SSC Napoli all’Atlético Madrid

Calciomercato Serie A, aggiornamenti per Raspadori nella notte 

L’attaccante italiano è stato infatti individuato come rinforzo ideale da Gian Piero Gasperini per la sua Roma che ha difficoltà sul fronte offensivo e ci sarebbe già un accordo di massima tra il club capitolino e gli spagnoli, con l’ultima parola che spetterebbe a Jack nel frattempo seguito anche da Lazio, Atalanta e pure lo stesso Napoli che starebbe valutando un clamoroso ritorno

Ma ci sono aggiornamenti a proposito della Roma. “Raspadori: dopo la riunione in casa Roma, call notturna con i suoi agenti. E partita sempre aperta”, riferisce Alfredo Pedullà di Sportitalia via X riprendendo un vecchio tweet del 3 gennaio scorso in cui svelava:

Gasperini chiede Raspadori alla Roma come svelato dallo scorso giugno. Uno dei primissimi nomi fatti, dopo il vano inseguimento a Bergamo. Le parole in giornata di Simeone sono giuste ma di circostanza: il suo club lo ha già ceduto alla Roma.

La Roma resta fiduciosa: non aspetterà una settimana, a fare la differenza saranno le convocazioni dei prossimi giorni per la Supercoppa di Spagna in Arabia”.

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