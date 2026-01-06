Ritorno Raspadori, Pedullà svela: "Attenzione: è successo stanotte"

Calciomercato Serie A, Giacomo Raspadori è sempre più vicino al ritorno in Italia in questo 2026 nonostante l’uscita di appena sei mesi fa dopo la cessione della SSC Napoli all’Atlético Madrid.
L’attaccante italiano è stato infatti individuato come rinforzo ideale da Gian Piero Gasperini per la sua Roma che ha difficoltà sul fronte offensivo e ci sarebbe già un accordo di massima tra il club capitolino e gli spagnoli, con l’ultima parola che spetterebbe a Jack nel frattempo seguito anche da Lazio, Atalanta e pure lo stesso Napoli che starebbe valutando un clamoroso ritorno.
Ma ci sono aggiornamenti a proposito della Roma. “Raspadori: dopo la riunione in casa Roma, call notturna con i suoi agenti. E partita sempre aperta”, riferisce Alfredo Pedullà di Sportitalia via X riprendendo un vecchio tweet del 3 gennaio scorso in cui svelava:
“Gasperini chiede Raspadori alla Roma come svelato dallo scorso giugno. Uno dei primissimi nomi fatti, dopo il vano inseguimento a Bergamo. Le parole in giornata di Simeone sono giuste ma di circostanza: il suo club lo ha già ceduto alla Roma.
La Roma resta fiduciosa: non aspetterà una settimana, a fare la differenza saranno le convocazioni dei prossimi giorni per la Supercoppa di Spagna in Arabia”.