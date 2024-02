Ritorno Manolas in Italia (da svincolato), dove andrà alla fine?

Il calciomercato non finisce mai davvero. Attualmente svincolato, Kostas Manolas sembrerebbe pronto a sbarcare nuovamente in Serie A a distanza di due anni dall’addio al Napoli. La fumata bianca sembrava in arrivo già giorni fa ma al momento, di ufficiale, non c’è niente. Dove andrà dunque alla fine?Â

Calciomercato, dove giocherà Manolas

La sfida sembrerebbe a due, ovvero Hellas Verona-Salernitana con un sorpasso granata negli ultimi giorni. Per il greco ci sarebbe dunque un ritorno in Campania, fattore che potrebbe essere decisivo per la scelta finale. Nelle ultime ore Walter Sabatini, causa anche una nuova emergenza difensiva, sembra abbia rilanciato avvicinandosi finalmente alle richieste del calciatore. La Salernitana sarebbe dunque pronta a un altro colpo di peso e internazionale dopo l'arrivo di Jerome Boateng che ha anche già esordito nel calcio nostrano tra gli applausi generali.Â