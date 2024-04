Ritorno di fiamma: De Laurentiis lo inserisce nella sua lista di allenatori per il prossimo anno

Calciomercato Napoli - Ultimissime notizie sul prossimo allenatore del Napoli, ora i tifosi attendono il nome per il tecnico che sarà in panchina la prossima stagione e c'è una lista di nomi nella testa del presidente De Laurentiis.

Prossimo allenatore Napoli: la lista di ADL

Napoli - Occhio a quello che può accadere in vista della prossima stagione, perché ora i tifosi del Napoli sperano che dall'estate in poi ci sarà una rivoluzione in positivo per gli azzurri che quest'anno hanno avuto tanti momenti no dopo la straordinaria vittoria dello scudetto con Spalletti in panchina.

Intanto, spuntano fuori le notizie che riguardano la possibile scelta che può fare ADL per il ruolo di allenatore del Napoli per il prossimo anno. Nella lista del patron azzurro, secondo Mirko Calemme di As, ci sono Conte, Pioli, Gasperini e Italiano.

Proprio per Gasperini si può trattare di un ritorno di fiamma, visto che stesso il presidente De Laurentiis più di una volta ha rivelato che aveva in possesso un contratto già firmato dall'attuale allenatore dell'Atalanta ai tempi del primo Mazzarri. Ora ADL può averlo messo di nuovo nella lista di allenatori che possono approdare a Napoli.

Secondo Calemme però il nome in cima alla lista è proprio Pioli in caso di addio dal Milan e che può portare proprio all'arrivo di Conte in rossonero. Occhio sempre a quello che può accadere a Gasperini e Italiano che ha già annunciato l'addio dalla Fiorentina.