RAI - Ritorno Contini-Napoli, c'è ancora da attendere: ecco quando arriverà il via libera

Calciomercato Napoli. Non solo lo scambio Bereszynski-Zanoli tra Napoli e Sampdoria, nella trattativa tra i due club rientra anche il ritorno in azzurro del portiere Nikita Contini (in prestito ai blucerchiati da inizio anno).

Calciomercato Napoli, ritorno Contini: le ultime

Se da una parte oggi ci saranno le visite mediche di Bereszynsky e Zanoli, per Contini ci sarà da attendere ancora qualche giorno. Ecco quanto riportato dall'esperto di calciomercato della RAI Ciro Venerato:

Il portiere Contini dovrà attendere solo pochi giorni. Ritornerà al Napoli ma dalla prossima settimana.