Rinnovo Zielinski, Il Roma: il Napoli gli garantirà un notevole aumento di stipendio ed una clausola coerente

Calciomercato Napoli - Il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski è nel pieno di una crescita esponenziale e sarà lui a decidere come e quando avviarsi verso l' apice di una carriera ancora silenziosa, pronta ad esplodere come racconta l'edizione odierna de Il Roma:

"Un giocatore ritrovato in attesa di un rinnovo che ancora tarda per motivi legati ad altro, al Covid-19 e non certamente (non solo) a volontà comuni. L' accordo c'è, manca la stretta di mano e l'annuncio, è tutto rimandato, la scadenza si avvicina (2021) e i corteggiatori vanno allontanati quanto prima. Zielinski rinnoverà col Napoli, che gli garantirà un notevole aumento di stipendio e una clausola che sia coerente col suo valore ma non troppo bassa, un modo per ripararsi da eventuali sorprese"