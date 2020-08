Rinnovo Zielinski, Gazzetta: risolte dopo mesi le discussioni su clausola e cavilli relativi alle penali

Dal Palazzetto dello sport di Castel di Sangro, dove è stato presentato il ritiro del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’accordo raggiunto con Piotr Zielinski, fino al 2024. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"La conferma del nazionale polacco non è mai stata messa in discussione, bisognava soltanto trovare l’intesa su alcuni aspetti legati alla clausola e a alcuni cavilli relativi alle penali. La questione è stata risolta dopo mesi di discussione e il ragazzo, adesso, potrà lavorare in tutta serenità, senza alcun dubbio sul futuro"