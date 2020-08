Rinnovo Zielinski, Cm.it: l'agente è a Napoli, a breve firma ed annuncio!

Ultime notizie mercato Napoli - Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, la telenovela relativa al rinnovo di Piotr Zielinski, che va avanti ormai da diversi mesi, potrebbe conoscere la parola fine. L'agente del ragazzo, vale a dire Bartlomiej Bolek, è a Napoli nella giornata di oggi ed ha risolto tutte le formalità di questa trattativa. Annuncio e firma sono attesi già nelle prossime ore, con la volontà delle parti in causa che è stata decisiva per il buon esito dell'operazione. Gennaro Gattuso, infatti, lo considera un pilastro nel suo progetto tecnico ed il ragazzo ha più volte ribadito la sua volontà di restare in azzurro.

