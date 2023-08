Rinnovo Osimhen, venerdì altro incontro tra De Laurentiis e l'agente! Il retroscena

Calciomercato Napoli - Ci sono voluti dieci appuntamenti tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il manager di Victor Osimhen, Roberto Calenda, costretto a salire e scendere un giorno sì e l’altro pure tra Roma e Dimaro-Folgarida o Castel di Sangro, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Migliaia di chilometri per ritrovare qualche milione di euro in più degli attuali 4,5 (con i bonus per i gol da aggiungerci). Il presidente e il procuratore si sono seduti a tavola - venerdì sera - ed alla fine sorridevano, quasi felici e contenti, come se si fossero calati entrambi in un tempo senza conflitti e incomprensioni, proiettati in una dimensione soddisfacente per l’uno e per l’altro, oltre che per Osimhen”