Calciomercato Napoli - Il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli è sempre più vicino, come scrive l'edizione odierna di Repubblica.

"In Arabia, a dire il vero, continuano a sperarci. Michael Emenalo, director of football della Lega calcio saudita, non ha usato giri di parole: « È un mio connazionale, mi piacerebbe molto averlo qui». Ma De Laurentiis lo ha blindato un paio di giorni fa e aspetta di risolvere gli ultimi dettagli per annunciare il contratto fino al 2027"