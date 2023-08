Rinnovo Osimhen, ieri vertice fiume Calenda-De Laurentiis: ecco la nuova offerta!

Calciomercato Napoli, prosegue la trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen! E c'è una novità molto importante: secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, ieri sarebbe andato in scena un vertice fiume tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, procuratore del nigeriano.

?Rinnovo Osimhen

ADL vuole trattenere Osimhen almeno per un altro anno ed è intenzionato a formulare una nuova offerta di rinnovo contrattuale per convincere l'attaccante a non cedere alle sirene saudite. Nonostante non siano stati effettuati passi in avanti concreti, De Laurentiis a breve sta per rilanciare con una proposta di prolungamento fino al 2027, che prevede un ingaggio più che raddoppiato e l'inserimento di due clausole rescissorie nel contratto.

Osimhen

Nei dettagli, la nuova offerta di De Laurentiis potrebbe spingersi fino ad un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione, bonus compresi. E non solo: nel contratto anche due clausole rescissorie, la prima valida in Europa, la seconda valida solo in Arabia Saudita. Il tempo stringe e solo un'offerta da 200 milioni di euro da parte dell'Al-Hilal potrebbe convincere il presidente del Napoli a lasciar partire il nigeriano.