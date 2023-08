Rinnovo Osimhen, ecco perché non si sblocca! Victor non convinto al 100% su due aspetti

Calciomercato Napoli - “Rinnovo Osimhen, il Napoli ha fretta”, titola così Il Mattino oggi in edicola. Perché dopo diversi incontri e un’intesa in linea di massima trovata, la società partenopea ora vuole - giustamente - mettere nero su bianco e chiudere definitivamente la questione.

Mercato Napoli, ultime sul rinnovo di Osimhen

L’attaccante ha deciso di non lasciarsi tentare dalle sirene arabe, ma intanto - evidenzia il quotidiano - prende ancora tempo per firmare il contratto. Tentenna perché in realtà le cifre ancora non lo soddisfano del tutto: non mette in dubbio la sua presenza in azzurro, ne ha parlato anche con Rudi Garcia confermandogli la sua voglia di Napoli, ma ci sono sono alcuni dettagli come il valore della clausola, che vorrebbe molto più bassa rispetto ai 160 milioni chiesti dal club, che vorrebbe rivedere.

L’atleta spingerebbe inoltre per aumentare bonus e stipendio, con le parti che lavorano per un ingaggio da 7.5 milioni netti più extra. La penna - assicura Il Mattino - è in ogni caso pronta sul tavolo e le distanze non sono abissali. Serve solo l'accelerata finale per la fumata bianca.