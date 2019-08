CorSport - Rinnovo Milik, trattativa ferma: l'agente ha chiesto il doppio delle stipendio! Ad oggi Arek è senza casa a Napoli, vive in albergo

Calciomercato Napoli - Se Mauro Icardi andasse al Napoli, libererebbe Arkadiusz Milik per la Roma. Ad affermarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parte dalla valutazione fatta dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: 60 milioni di euro, davvero tanti.

“In questo periodo Milik è rimasto senza casa a Napoli, ne sta cercando una nuova e ha incaricato le persone che lo aiutano a proseguire la ricerca, mentre in attesa vive in albergo. Questo potrebbe significare che non intende muoversi da Napoli. Ma la trattativa per il rinnovo del contratto, che scade nel 2021, si è bruscamente interrotta, di fronte alla richiesta del suo procuratore, David Pantak, di raddoppiare l’ingaggio da 1,8 milioni a 3,5”