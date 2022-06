Rinnovo Mertens, rilancio De Laurentiis? CorSport: Ciro aspetta un'offerta

24 ore dopo la conferenza del Belgio in cui Dries Mertens aveva detto «Pensavo di restare a Napoli, ma non ho sentito nessuno. Voglio trovare un bel club», è arrivata una nuova dichiarazione: «Non so ancora dove giocherò: spero di restare a Napoli, ma non ho ancora avuto nessuna offerta». Colpo di scena, come racconta il Corriere dello Sport.

Rinnovo Mertens, rilancio De Laurentiis?

Colpo di teatro. O magari l'ennesima mano di una partita di poker tra due grandissimi giocatori:

“Entro undici giorni: rinnovo o addio. Il Napoli ha già rifiutato le condizioni di Mertens e il prossimo rilancio, se mai ci sarà, lo farà De Laurentiis a modo suo. Ciro aspetta una controfferta, considerando che lo studio legale che cura i suoi interessi ha spedito una mail al Napoli con le richieste per rinnovare. Una proposta bocciata dalla società. L'idea di De Laurentiis sarebbe quella di un contratto annuale con un ingaggio vicino a 1,5 milioni (magari con qualche bonus). E senza premi alla firma e commissioni”

