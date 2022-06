Rinnovo Mertens, Repubblica.it - De Laurentiis sta riflettendo, c'è distanza sull'ingaggio

Ci sono ancora speranze di rinnovo di Dries Mertens col Napoli secondo quanto riferito da Repubblica.it

L'ostacolo resta la distanza tra domanda ed offerta sull'ingaggio: il calciatore vuole chiudere la carriera in azzurro.

Dries Mertens spera ancora di restare a Napoli e aspetta un segnale dal presidente Aurelio De Laurentiis per firmare il rinnovo del contratto. “Ciro” vuole concludere la carriera in azzurro, ma la distanza tra la richiesta - biennale da 2.5 milioni a stagione - e l’offerta del Napoli (1.5 a stagione) - è elevata. De Laurentiis sta ragionando: l’affetto per Mertens non è in discussione, tutto è ancora aperto.